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Руководитель уральского центра дианетики и саентологии предстанет перед судом
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    Руководитель уральского центра дианетики и саентологии предстанет перед судом

    17:37  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:37  15 Декабря 2017
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    Руководитель уральского центра дианетики и саентологии предстанет перед судом

    Екатеринбург, 15 декабря. Жительница Екатеринбурга — руководитель центра дианетики и саентологии — предстанет перед судом. Подозреваемая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность: оказывала образовательные услуги, не имея лицензии.

    Екатеринбурженка — руководитель «Уральского Центра распространения Дианетики и Саентологии» — незаконно занималась предпринимательством в период с октября 2013 по январь этого года. Ее центр, согласного результатам судебной экспертизы, оказывал услуги в сфере образования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Однако, у женщины не было соответствующей лицензии на проведение деятельности.

    Руководитель проводила в своем центре конференции, семинарские и лекционные занятия, оценивала работу учащихся, а также выдавала сертификаты, которые подтверждали знания и умения. Таким образом, она получила за услуги, который предоставлял центр, более 26,9 млн рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #предприниматель
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