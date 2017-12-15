Руководитель уральского центра дианетики и саентологии предстанет перед судом

Екатеринбург, 15 декабря. Жительница Екатеринбурга — руководитель центра дианетики и саентологии — предстанет перед судом. Подозреваемая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность: оказывала образовательные услуги, не имея лицензии.

Екатеринбурженка — руководитель «Уральского Центра распространения Дианетики и Саентологии» — незаконно занималась предпринимательством в период с октября 2013 по январь этого года. Ее центр, согласного результатам судебной экспертизы, оказывал услуги в сфере образования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Однако, у женщины не было соответствующей лицензии на проведение деятельности.

Руководитель проводила в своем центре конференции, семинарские и лекционные занятия, оценивала работу учащихся, а также выдавала сертификаты, которые подтверждали знания и умения. Таким образом, она получила за услуги, который предоставлял центр, более 26,9 млн рублей.