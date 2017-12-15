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Врача частного медцентра осудили за смерть пациентки в Екатеринбурге
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    Врача частного медцентра осудили за смерть пациентки в Екатеринбурге

    12:57  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:57  15 Декабря 2017
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    Врача частного медцентра осудили за смерть пациентки в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 15 декабря. Екатеринбургский суд приговорил врача-оториноларинголога к двум годам шести месяцам ограничения свободы: по вине врача скончалась пациентка.

    Женщина обратилась в частный медицинский центр к врачу с жалобами на заложенность носа. Ее обследовали, назначили лечение и предложили сделать операцию. После проведенной операции у пациентки произошло кровотечение из носа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Женщина жаловалась об ухудшении состояния здоровья, врачу доложили, что у женщины не прекращается кровотечение. Однако оториноларинголог не предпринял никаких попыток, чтобы решить проблему.

    В результате чего у пациентки наступила клиническая смерть, ее доставили в областную клиническую больницу, но спасти женщину не удалось.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #екатеринбург #медицина
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