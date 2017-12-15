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Директор екатеринбургского ЦПКиО встретился с Путиным в Кремлевском дворце
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    Директор екатеринбургского ЦПКиО встретился с Путиным в Кремлевском дворце

    12:23  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  15 Декабря 2017
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    Директор екатеринбургского ЦПКиО встретился с Путиным в Кремлевском дворце

    Екатеринбург,15 декабря. Директор екатеринбургского Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин участвовал во встрече в честь Дня Героев Отечества. Роман Шадрин лично поздоровался с президентом России Владимиром Путиным и сфотографировался с ним, сообщает пресс-служба парка.

    Торжественный прием проходил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, на мероприятие было приглашено более 300 человек, которые являются Героями России, Героями Советского Союза, кавалерами ордена Славы и Святого Георгия.

    «Хочу сказать большое спасибо каждому, кто сейчас находится в этом зале и кого в этом зале нет, но кто причастен к этому празднику, всем, кто достойно, мужественно выполняет свой долг», — цитирует пресс-служба Кремля президента России Владимира Путина.

    Напомним, Роман Шадрин — офицер, генерал-майор, Герой России. Он участвовал в боевых действиях в Чечне.   

    Автор: Дарья Смолина
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    #владимир путин #екатерибург #парк #роман шадрин
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