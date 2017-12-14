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Лазерный технопарк откроют в Екатеринбурге
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    Лазерный технопарк откроют в Екатеринбурге

    20:01  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:01  14 Декабря 2017
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    Лазерный технопарк откроют в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 14 декабря. Открытие нового лазерного технопарка в Екатеринбурге запланировано на 2018 год.

    Как сообщает пресс-служба мэрии, инновационный технопарк, открытие которого инициировали «Региональный центр лазерных технологий» и «Уральский лазерный инновационно-технологический центр», запланировано на 2018 год. Планируемся, что лазерный технопарк разместится на базе Уральского турбинного завода и будет располагаться на территории площадью 36 тысяч квадратных метров.

    Напомним, шлава Свердловской области Евгений Куйвашев и Полномочный Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз обсудили перспективы сотрудничества.

    Автор: Ксения Пудовкина
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