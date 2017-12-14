Лазерный технопарк откроют в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 декабря. Открытие нового лазерного технопарка в Екатеринбурге запланировано на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба мэрии, инновационный технопарк, открытие которого инициировали «Региональный центр лазерных технологий» и «Уральский лазерный инновационно-технологический центр», запланировано на 2018 год. Планируемся, что лазерный технопарк разместится на базе Уральского турбинного завода и будет располагаться на территории площадью 36 тысяч квадратных метров.

Напомним, шлава Свердловской области Евгений Куйвашев и Полномочный Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз обсудили перспективы сотрудничества.