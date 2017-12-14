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Глава Свердловской области обсудил с послом Турции перспективы сотрудничества
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    Глава Свердловской области обсудил с послом Турции перспективы сотрудничества

    10:35  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:35  14 Декабря 2017
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    Глава Свердловской области обсудил с послом Турции перспективы сотрудничества

    Екатеринбург, 14 декабря. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и Полномочный Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз обсудили перспективы сотрудничества.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз посетил Свердловскую область в рамках официального двухдневного визита. В среду, 13 декабря, он встретился с главой области Евгенийм Куйвашевым. Во время встречи были определены основные направления сотрудничества. Посол Турции в РФ, в свою очередь, заявил о необходимости поддержания развития торговых связей, которые, по сообщению  департамента информполитики, за девять месяцев текущего года выросли вдвое и достигли 138 миллионов долларов. Куйвашев подчеркнул:

     «У нас есть интерес к сотрудничеству в энергетике, химии,промышленном инжиниринге, машиностроении, медицине и фармацевтике, логистике». 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #турция #екатеринбург #куйвашев
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