Глава Свердловской области обсудил с послом Турции перспективы сотрудничества

Екатеринбург, 14 декабря. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и Полномочный Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз обсудили перспективы сотрудничества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз посетил Свердловскую область в рамках официального двухдневного визита. В среду, 13 декабря, он встретился с главой области Евгенийм Куйвашевым. Во время встречи были определены основные направления сотрудничества. Посол Турции в РФ, в свою очередь, заявил о необходимости поддержания развития торговых связей, которые, по сообщению департамента информполитики, за девять месяцев текущего года выросли вдвое и достигли 138 миллионов долларов. Куйвашев подчеркнул: