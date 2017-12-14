РПЦ предложила переименовать Свердловскую область без референдума

Екатеринбург, 14 декабря. Екатеринбургская епархия заявила о необходимости переименовать Свердловскую область без проведения референдума.

Уральское региональное отделение международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» на прошедшем собрании предложило переименовать Свердловскую область через внесение соответствующего предложения в региональное Законодательное собрание, то есть без проведения референдума. Епархия отметила:

«Появление информации о проведении референдума о переименовании области и связанных с этим тратах бюджетных средств и расходах для населения является ни чем иным, как отвлечением внимания людей от главной темы обсуждения».

Председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина заявила о необходимости следовать Конституции и федеральным законам при решении подобных вопросов.

Напомним, депутат Государственной думы Андрей Альшевских предложил провести референдум о переименовании Свердловской области в день выборов президента, что позволит повысить явку избирателей.