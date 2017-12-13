Германия может стать партнером выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

Екатеринбург, 13 декабря. Германия может стать партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Германия и Екатеринбург ведут переговоры по поводу сотрудничества на промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в 2019 году. Генеральный консул ФРГ в городе Штефан Кайль отмечает:

«В текущем году Германия впервые разместила коллективный стенд на «Иннопроме» и мы уже ведем переговоры о возможности стать страной-партнером выставки в 2019 году».

Выставка проводится ежегодно с 2010 года, с 2012 года она носит федеральный статус, а с 2015 года мероприятие проводится в партнерстве с иностранными государствами.