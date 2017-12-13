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Россия
Германия может стать партнером выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге
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    Германия может стать партнером выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

    18:09  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  13 Декабря 2017
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    Германия может стать партнером выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 13 декабря. Германия может стать партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

    Германия и Екатеринбург ведут переговоры по поводу сотрудничества на промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в 2019 году. Генеральный консул ФРГ в городе Штефан Кайль отмечает:

    «В текущем году Германия впервые разместила коллективный стенд на «Иннопроме» и мы уже ведем переговоры о возможности стать страной-партнером выставки в 2019 году».

    Выставка проводится ежегодно с 2010 года, с 2012 года она носит федеральный статус, а с 2015 года мероприятие проводится в партнерстве с иностранными государствами.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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