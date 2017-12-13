Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании совместного предприятия
Общество
Прямые авиарейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку возобновят в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прямые авиарейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку возобновят в 2018 году

    10:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:26  13 Декабря 2017
    81

    Прямые авиарейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку возобновят в 2018 году

    Екатеринбург, 13 декабря. Прямые рейсы из Екатеринбурга в Шри-Ланку будут осуществляться в следующем году.

    После многолетнего перерыва аэропорт Екатеринбурга возобновит прямые перелеты на Шри-Ланку. Пресс-служба аэропорта «Кольцово» отмечает:

    «Чартерные рейсы будет осуществлять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing-767-300. За один рейс воздушное судно данного типа может перевозить до 336 пассажиров».

    Планируется, что рейсы будут включены в расписание аэропорта со 2 января следующего года. Из областной столицы перелеты будут осуществляться в Коломбо, который является самым крупным городом острова.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #шри-ланка #кольцово
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть