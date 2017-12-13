Прямые авиарейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку возобновят в 2018 году

Екатеринбург, 13 декабря. Прямые рейсы из Екатеринбурга в Шри-Ланку будут осуществляться в следующем году.

После многолетнего перерыва аэропорт Екатеринбурга возобновит прямые перелеты на Шри-Ланку. Пресс-служба аэропорта «Кольцово» отмечает:

«Чартерные рейсы будет осуществлять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing-767-300. За один рейс воздушное судно данного типа может перевозить до 336 пассажиров».

Планируется, что рейсы будут включены в расписание аэропорта со 2 января следующего года. Из областной столицы перелеты будут осуществляться в Коломбо, который является самым крупным городом острова.