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Смог останется в Свердловской области до 15 декабря
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    Смог останется в Свердловской области до 15 декабря

    18:11  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  12 Декабря 2017
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    Смог останется в Свердловской области до 15 декабря

    Екатеринбург, 12 декабря. Синоптики предупреждают, что на территории Свердловской области может быть смог с вечера вторника, 12 декабря. Смог может остаться на территории региона до пятницы, 15 декабря.

    «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности» —  цитирует «E1.ru» сообщение Уральского гидрометцентра.

    Напомним, что в Екатеринбурге в среду, 13 декабря, днем будет холодно: от -10 до -12. В последующие два дня ожидается потепление -3 — -6.  Небольшой снег ожидается в пятницу, 15 декабря. На территории Свердловской области в среду, 13 декабря, днем столбик термометра будет показывать до -12, в горах и низинах — до -18. В четверг, 14 декабря, и пятницу, 15 декабря, жителей и гостей региона ожидает температура от нуля до -7. На протяжении трех дней синоптики обещают небольшой снег.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #свердловская область #огода
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