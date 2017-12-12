Смог останется в Свердловской области до 15 декабря

Екатеринбург, 12 декабря. Синоптики предупреждают, что на территории Свердловской области может быть смог с вечера вторника, 12 декабря. Смог может остаться на территории региона до пятницы, 15 декабря.

«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности» — цитирует «E1.ru» сообщение Уральского гидрометцентра.

Напомним, что в Екатеринбурге в среду, 13 декабря, днем будет холодно: от -10 до -12. В последующие два дня ожидается потепление -3 — -6. Небольшой снег ожидается в пятницу, 15 декабря. На территории Свердловской области в среду, 13 декабря, днем столбик термометра будет показывать до -12, в горах и низинах — до -18. В четверг, 14 декабря, и пятницу, 15 декабря, жителей и гостей региона ожидает температура от нуля до -7. На протяжении трех дней синоптики обещают небольшой снег.