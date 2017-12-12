Свердловская область попала в тройку лидеров по производству молока

Екатеринбург, 12 декабря. Свердловская область вошла в тройку лидеров по ежемесячному приросту объемов молока.

В текущем году уже было произведено 606,6 тысяч тонн молока, показатель этого года выше по сравнению с прошлым годом на 6,1%, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области со ссылкой на слова министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дягтярева. Регион планирует до конца года произвести 700 тысяч тонн молока, в прошлом году было произведено на 25 тонн меньше — 675 тонн.

Свердловская область попала в топ-10 по валовому среднесуточному надою молока. В этом году регион занял седьмое место, среднесуточный надой молока на одну фуражную корову стал больше 19 килограммов. Такой рубеж регион превысил впервые в истории Свердловской области.