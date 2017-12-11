Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ

Екатеринбург, 11 декабря. Более двух миллиардов рублей из областного бюджета получат муниципалитеты Свердловской области на строительство и реконструкцию школ, это позволит перевести учащихся на обучение в одну смену.

По словам заместитель губернатора Свердловской области Павла Крекова, ученики 1-4 и 10-11 классов смогут перейти на обучение в одну смену к 2020 году. Полностью реализовать программу по переходу на односменное обучение получится в 2025 году. Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований, которое прошло в понедельник, 11 декабря.

Отметим, что в текущем году был построен образовательный центр в поселке Мичуринский: школа на 825 мест и детский сад на 150 мест. Кроме этого реконструировали гимназию в Екатеринбурге, которая может принять 550 учеников, сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.