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Общество
Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ
Общество
Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ
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    Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ

    21:23  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:23  11 Декабря 2017
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    Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ

    Екатеринбург, 11 декабря. Более двух миллиардов рублей из областного бюджета получат муниципалитеты Свердловской области на строительство и реконструкцию школ, это позволит перевести учащихся на обучение в одну смену. 

    По словам заместитель губернатора Свердловской области Павла Крекова, ученики 1-4 и 10-11 классов смогут перейти на обучение в одну смену к 2020 году. Полностью реализовать программу по переходу на односменное обучение получится в 2025 году. Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований, которое прошло в понедельник, 11 декабря.

    Отметим, что в текущем году был построен образовательный центр в поселке Мичуринский: школа  на 825 мест и детский сад на 150 мест. Кроме этого реконструировали гимназию в Екатеринбурге, которая может принять 550 учеников, сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #свердловская область #школа
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