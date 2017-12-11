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Сильные морозы придут в Екатеринбург на три дня
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    Сильные морозы придут в Екатеринбург на три дня

    9:39  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:40  11 Декабря 2017
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    Сильные морозы придут в Екатеринбург на три дня

    Екатеринбург, 11 декабря. Сильный мороз придет в Екатеринбурге с понедельника, 11 декабря. По информации синоптиков, холодно будет в столице Урала до четверга.

    По данным Гидрометцентра России, в течение трех дней — с понедельника по среду — в Екатеринбурге не будет осадков. Жителей и гостей города ждет переменная облачность, температура днем будет варьироваться от -5 до -11. В понедельник, 11 декабря, днем столбик термометра будет показывать -10, во вторник, 12 декабря, — -11. Синоптики обещают сильный мороз во вторник ночью: температура воздуха будет -15. Резкий спад начнется в среду, 3 декабря, днем будет значительно теплее — -5.

    В остальные дни рабочей недели дневная температура будет от -3 до -5. В четверг, 14 декабря, и пятницу, 15 декабря, ожидается небольшой снег.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #екатеринбург
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