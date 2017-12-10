Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге: загорелся жилой дом, десять человек эвакуировали.

Как сообщаю региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел в Орджоникидзевском районе в муниципальном жилом доме сегодня, 10 декабря, утром. Пожарно-спасательный отряд прибыл на место ЧП на улице Баумана после сообщения на пульт дежурного.

Установлено, что пламя охватило территорию в 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали десять человек. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возникновения пожара. По последней информации, пострадавших при пожаре нет.