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Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Екатеринбурге
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    Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Екатеринбурге

    16:19  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  10 Декабря 2017
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    Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 10 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге: загорелся жилой дом, десять человек эвакуировали.

    Как сообщаю региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел в Орджоникидзевском районе в муниципальном жилом доме сегодня, 10 декабря, утром. Пожарно-спасательный отряд прибыл на место ЧП на улице Баумана после сообщения на пульт дежурного.

    Установлено, что пламя охватило территорию в 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали десять человек. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возникновения пожара. По последней информации, пострадавших при пожаре нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #екатеринбург
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