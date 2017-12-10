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Центр Екатеринбурга ушел под воду
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    Центр Екатеринбурга ушел под воду

    11:16  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:22  10 Декабря 2017
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    Центр Екатеринбурга ушел под воду

    Екатеринбург, 10 декабря. Центральные районы Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение Центральной диспетчерской службы, перекресток улиц Вайнера и Антона Валека оказались под водой из-за коммунальной аварии на трубопроводе, которая произошла на трассе «Водоканала».

    В настоящий момент специалисты ведут работы по ликвидации повреждения. В ведомстве отметили, что на данный момент идет отключение воды. Как сообщает пресс-службе МУП «Водоканал», без воды на два дня останутся жилой дом №1, расположенный на улице Вайнера, и два административных здания №7 и №9 на Володарского.

    Напомним, автомобильная авария случилась на проспекте Космонавтов по пути в сторону Верхней Пышмы. Легковой автомобиль марки Renault Logan лоб в лоб столкнулся с цементовозом.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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