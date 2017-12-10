Иномарка лоб в лоб столкнулась с цементовозом в Екатеринбурге, есть пострадавшие

Екатеринбург, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошла в Екатеринбурге.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения очевидцев, автомобильная авария случилась на проспекте Космонавтов по пути в сторону Верхней Пышмы. Легковой автомобиль марки Renault Logan лоб в лоб столкнулся с цементовозом.

Девушка, которая находилась на пассажирском кресле в иномарке, получила травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.