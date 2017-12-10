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Происшествия
Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе
Происшествия
Иномарка лоб в лоб столкнулась с цементовозом в Екатеринбурге, есть пострадавшие
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    Иномарка лоб в лоб столкнулась с цементовозом в Екатеринбурге, есть пострадавшие

    10:56  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:57  10 Декабря 2017
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    Иномарка лоб в лоб столкнулась с цементовозом в Екатеринбурге, есть пострадавшие

    Екатеринбург, 10 декабря.  Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошла в Екатеринбурге.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения очевидцев, автомобильная авария случилась на проспекте Космонавтов по пути в сторону Верхней Пышмы. Легковой автомобиль марки Renault Logan лоб в лоб столкнулся с цементовозом.

    Девушка, которая находилась на пассажирском кресле в иномарке, получила травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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