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Благотворительный вечер «Екатеринбургская ассамблея» собрал 23 млн рублей
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    Благотворительный вечер «Екатеринбургская ассамблея» собрал 23 млн рублей

    18:56  9 Декабря 2017  /обновлено: 18:57  09 Декабря 2017
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    Благотворительный вечер «Екатеринбургская ассамблея» собрал 23 млн рублей

    Екатеринбург, 9 декабря. На благотворительном аукционе «Екатеринбургская ассамблея» собрали 23 млн рублей. Деньги пойдут в фонд «Особые люди» на создание мастерской.

    «Мастерская безграничных возможностей» — проект создан для людей с особенностями развития, мастерские способствуют социализации и профориентации людей с ограниченными возможностями, сообщает «Znak».

    На благотворительном вечере, который прошел в пятницу, 8 декабря, были представлены разные лоты: шахматы с автографом гроссмейстера Анатолия Карпова, зонты ручной работы из итальянского музея зонтов, гравюра в стиле меццо-тинто, футболка и мяч с автографами футболистов Сборной России и другие.

    Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выставил на аукцион свой велосипед.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #благотворительность
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