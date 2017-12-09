Благотворительный вечер «Екатеринбургская ассамблея» собрал 23 млн рублей

Екатеринбург, 9 декабря. На благотворительном аукционе «Екатеринбургская ассамблея» собрали 23 млн рублей. Деньги пойдут в фонд «Особые люди» на создание мастерской.

«Мастерская безграничных возможностей» — проект создан для людей с особенностями развития, мастерские способствуют социализации и профориентации людей с ограниченными возможностями, сообщает «Znak».

На благотворительном вечере, который прошел в пятницу, 8 декабря, были представлены разные лоты: шахматы с автографом гроссмейстера Анатолия Карпова, зонты ручной работы из итальянского музея зонтов, гравюра в стиле меццо-тинто, футболка и мяч с автографами футболистов Сборной России и другие.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выставил на аукцион свой велосипед.