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Прокуратура Свердловской области проводит проверку после гибели горняка
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    Прокуратура Свердловской области проводит проверку после гибели горняка

    18:04  9 Декабря 2017  /обновлено: 18:04  09 Декабря 2017
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    Прокуратура Свердловской области проводит проверку после гибели горняка

    Екатеринбург, 9 декабря. Правоохранительные органы Свердловской области начали доследственную проверку по факту гибели горняка в шахте «Кальинская», инцидент произошел вечером 8 декабря. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

    Региональная прокуратура сообщила ранее, что накануне в шахте «Кальинская» произошел инцидент — выбросом горной массы с кровли и стенок выработки убило взрывника 1971 года рождения. Собственником шахты является «Североуральский бокситовый рудник».

    В ведомстве отметили, что следственные органы проверяют технику безопасности во время работы, а также осматривают место ЧП. Судмедэксперт установит точную причину смерти горняка. Устанавливаются лица, отвечающие за технику безопасности на предприятии. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #екатеринбург
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