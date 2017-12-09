Прокуратура Свердловской области проводит проверку после гибели горняка

Екатеринбург, 9 декабря. Правоохранительные органы Свердловской области начали доследственную проверку по факту гибели горняка в шахте «Кальинская», инцидент произошел вечером 8 декабря. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Региональная прокуратура сообщила ранее, что накануне в шахте «Кальинская» произошел инцидент — выбросом горной массы с кровли и стенок выработки убило взрывника 1971 года рождения. Собственником шахты является «Североуральский бокситовый рудник».

В ведомстве отметили, что следственные органы проверяют технику безопасности во время работы, а также осматривают место ЧП. Судмедэксперт установит точную причину смерти горняка. Устанавливаются лица, отвечающие за технику безопасности на предприятии.