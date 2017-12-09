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«Кошмар и каша» на дорогах Екатеринбурга спровоцировали утренние пробки
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    «Кошмар и каша» на дорогах Екатеринбурга спровоцировали утренние пробки

    10:31  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  09 Декабря 2017
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    «Кошмар и каша» на дорогах Екатеринбурга спровоцировали утренние пробки

    Екатеринбург, 9 декабря. Жители Екатеринбурга жалуются на городские дороги: «кошмар и каша». Загруженность автодорог в городе, согласно «Яндекс.Пробки», составляет четыре балла.

    В некоторых районах города серьезные пробки, скорость движения транспорта составлять пять километров в час. Автомобили стоят на улице Халтурина в сторону улицы Кирова на участке от улиц Егорова до Техническая. Такое же состояние и на параллельной улице — Бебеля. Улица Гражданская также стоит, скорость движения транспорта — пять километров в час. Жители города жалуются на состояние дорог: выехать из двора очень сложно.

    «С утра выехала и ужаснулась. Вот вроде видно, что чистили местами, но всё равно на дороге каша», — приводит «E1.ru» слова жителя города.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #екатеринбург #пробки
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