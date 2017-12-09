«Кошмар и каша» на дорогах Екатеринбурга спровоцировали утренние пробки

Екатеринбург, 9 декабря. Жители Екатеринбурга жалуются на городские дороги: «кошмар и каша». Загруженность автодорог в городе, согласно «Яндекс.Пробки», составляет четыре балла.

В некоторых районах города серьезные пробки, скорость движения транспорта составлять пять километров в час. Автомобили стоят на улице Халтурина в сторону улицы Кирова на участке от улиц Егорова до Техническая. Такое же состояние и на параллельной улице — Бебеля. Улица Гражданская также стоит, скорость движения транспорта — пять километров в час. Жители города жалуются на состояние дорог: выехать из двора очень сложно.