Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили
Общество
Патриарх Александрийский и всея Африки прилетел в Екатеринбург
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Патриарх Александрийский и всея Африки прилетел в Екатеринбург

    19:39  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:39  08 Декабря 2017
    112

    Патриарх Александрийский и всея Африки прилетел в Екатеринбург

    Екатеринбург, 8 декабря. Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II приехал в Екатеринбург.

    Блаженнейший Патриарх Федор поприветствовал жителей Екатеринбурга и поблагодарил, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

    «Я хотел бы выразить большие слова благодарности за то, что мы сюда прибыли. <…> И прежде всего, я приветствую весь народ Екатеринбурга. Спасибо вам большое, с праздником», — сообщает Блаженнейший Патриарх Федор.

    У Патриарха Александрийского запланированы встречи на 9 декабря, а на следующий день он проведет Божественную литургию. Напомним, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III уже прибыл в Екатеринбург и успел посетить Храм-памятник на Крови и духовно-просветительский центр «Царский».

    Ранее сообщалось, что два Патриарха — Блаженнейший патриарх Александрийский Феодор II и Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III — планировали приехать в Екатеринбург.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #патриарх
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть