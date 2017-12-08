Патриарх Александрийский и всея Африки прилетел в Екатеринбург

Екатеринбург, 8 декабря. Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II приехал в Екатеринбург.

Блаженнейший Патриарх Федор поприветствовал жителей Екатеринбурга и поблагодарил, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Я хотел бы выразить большие слова благодарности за то, что мы сюда прибыли. <…> И прежде всего, я приветствую весь народ Екатеринбурга. Спасибо вам большое, с праздником», — сообщает Блаженнейший Патриарх Федор.

У Патриарха Александрийского запланированы встречи на 9 декабря, а на следующий день он проведет Божественную литургию. Напомним, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III уже прибыл в Екатеринбург и успел посетить Храм-памятник на Крови и духовно-просветительский центр «Царский».

Ранее сообщалось, что два Патриарха — Блаженнейший патриарх Александрийский Феодор II и Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III — планировали приехать в Екатеринбург.