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Ученики и педагоги свердловской школы отравились неизвестным веществом
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    Ученики и педагоги свердловской школы отравились неизвестным веществом

    16:58  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:58  08 Декабря 2017
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    Ученики и педагоги свердловской школы отравились неизвестным веществом

    Екатеринбург, 8 декабря. Неизвестный распылил содержимое перцового баллончика в школе, в результате чего несколько педагогов и учеников учебного заведения города Ревды Свердловской области почувствовали себя плохо.

    По данному факту сотрудники следственного комитета занимаются доследственной проверкой. Инцидент произошел утром в пятницу, 8 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. По предварительным данным, два педагога и 13 учеников, возраст которых от 12 до 15 лет, пострадали. Им оказали медицинскую помощь, жизни и здоровья ничего не угрожает, однако восемь человек на данный момент находятся в больнице.

    Следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #отравление #свердловская область
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