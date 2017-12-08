Ученики и педагоги свердловской школы отравились неизвестным веществом

Екатеринбург, 8 декабря. Неизвестный распылил содержимое перцового баллончика в школе, в результате чего несколько педагогов и учеников учебного заведения города Ревды Свердловской области почувствовали себя плохо.

По данному факту сотрудники следственного комитета занимаются доследственной проверкой. Инцидент произошел утром в пятницу, 8 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. По предварительным данным, два педагога и 13 учеников, возраст которых от 12 до 15 лет, пострадали. Им оказали медицинскую помощь, жизни и здоровья ничего не угрожает, однако восемь человек на данный момент находятся в больнице.

Следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.