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Вертолет свердловского завода арестовали за долги по зарплате
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    Вертолет свердловского завода арестовали за долги по зарплате

    16:26  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  08 Декабря 2017
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    Вертолет свердловского завода арестовали за долги по зарплате

    Екатеринбург, 8 декабря. Судебные приставы Свердловской области арестовали вертолет R44 у металлургического завода города Качканара. У организации был долг перед сотрудниками по заработной плате.

    Компания должна выплатить заработную плату 450 сотрудникам, общая сумма составила 160 млн рублей. Кроме этого организация должна еще более ста миллионов рублей: налоги и сборы.

    Специалисты составили акт описи и ареста вертолета, однако он оставлен у директора организации, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. Руководитель не имеет права пользоваться им до тех пор, пока не будет снят арест. Стало известно, что это заставило руководителя погасить задолженность по зарплате, арест будет снят после погашения долгов по налогам.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #долг #заработная плата
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