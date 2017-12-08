Почти 300 снегоуборочных машин выехали на улицы Екатеринбурга

Екатеринбург, 8 декабря. Коммунальные службы занимаются чисткой дорог Екатеринбурга после сильного снегопада, который выпал ночью. Улицы города убирают почти 300 снегоуборочных машин.

Было задействовано 188 комбинированных дорожных машин, 29 машин с отвалом, 38 автогрейдов и еще 27 других транспортных средства, сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог Свердловской области. Водителям напоминают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения: не превышать скоростной режим, а также сменить манеру вождения. Это позволит существенно снизить количество возможных чрезвычайных происшествий.

Снег будет идти в Екатеринбурге до конца выходных, организации полностью готовы к ликвидации последствий снегопадов.