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Общество
Глава Свердловской области выставил свой велосипед на благотворительный аукцион
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    Глава Свердловской области выставил свой велосипед на благотворительный аукцион

    9:58  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:58  08 Декабря 2017
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    Глава Свердловской области выставил свой велосипед на благотворительный аукцион

    Екатеринбург, 8 декабря. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выставил свой велосипед на благотворительный аукцион, который пройдет 8 декабря.

    Глава региона примет участие в благотворительной акции «Екатеринбургская ассамблея». Известные люди могут выставить на аукцион свою вещь, сообщается на официальной странице Евгения Куйвашева в социальной сети Instagram. Глава региона решил выставить свой велосипед, на котором он катался по городу летом и осенью.

    «Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать)», — сообщает глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

    Все собранные средства будут направлены в благотворительные фонды. Евгений Куйвашев подчеркнул, что он участвует в данной акции не первый раз и помогать — дело важное и нужное.

    Автор: Дарья Смолина
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    #евгений куйвашев #свердловская область #благотворительность
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