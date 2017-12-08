Глава Свердловской области выставил свой велосипед на благотворительный аукцион

Екатеринбург, 8 декабря. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выставил свой велосипед на благотворительный аукцион, который пройдет 8 декабря.

Глава региона примет участие в благотворительной акции «Екатеринбургская ассамблея». Известные люди могут выставить на аукцион свою вещь, сообщается на официальной странице Евгения Куйвашева в социальной сети Instagram. Глава региона решил выставить свой велосипед, на котором он катался по городу летом и осенью.

«Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать)», — сообщает глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Все собранные средства будут направлены в благотворительные фонды. Евгений Куйвашев подчеркнул, что он участвует в данной акции не первый раз и помогать — дело важное и нужное.