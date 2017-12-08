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«Рожала из набожности»: в Екатеринбурге вынесут приговор матери, отравившей крысиным ядом детей
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    «Рожала из набожности»: в Екатеринбурге вынесут приговор матери, отравившей крысиным ядом детей

    9:08  8 Декабря 2017  /обновлено: 9:08  08 Декабря 2017
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    «Рожала из набожности»: в Екатеринбурге вынесут приговор матери, отравившей крысиным ядом детей

    Екатеринбург, 8 декабря. Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу вынесет приговор матери, отравившей своих детей крысиным ядом. Сторона обвинения потребовала для женщины максимально возможное наказание для женщин – 20 лет лишения свободы.

    По версии следствия, 38 -летняя Елена Кордюкова отравила крысиным ядом двух своих детей. О преступлениях стало известно в декабре 2015 года, когда врачи нашли в анализах третьего ребенка Кордюковой антикоагулянт варфарин (компонент крысиного яда). От госпитализации ребенка она отказалась.

    Как пишет «URA.ru», позже выяснилось, что жительница поселка Малышева рожала, несмотря на запреты врачей и не делала аборты, так как для нее верующей, это был грех.  Ее детям передавалось наследственное заболевание, вследствие чего у них отказывали почки. Мать рассказала, что давала крысиный яд ребенку, чтобы избавить его от боли. 

    Правоохранители позже провели эксгумация тел погибших ранее детей. Экспертиза выяснила, что двое ранее умерших были отравлены крысиным ядом.

    «Рожала из набожности»: в Екатеринбурге вынесут приговор матери, отравившей крысиным ядом детей

    Автор: Алия Садыкова
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    #суд #екатеринбург
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