Администрация Екатеринбурга добавила в список ремонта дорог новые улицы

Екатеринбург, 7 декабря. Администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать 31 дорогу в следующем году.Первоначально планировали произвести ремонт 20 дорог, однако решили увеличить их количество.

Обновят улицы Уральская — от дома №55 до дома №2 по Блюхера, Омскую — от Кондукторской до Маяковской, Комвузовскую — от Комсомольской до Студенческой, Викулова — от Крауля до Металлургов, Неизвестный участок Высоцкого, Сакко и Ванцетти — от Куйбышева до Народной Воли, Амундсена — от Московской до Объездной, Пальмиро Тольятти, Первомайскую — от Горького до Карла Либкнехта, Большакова — от Восточной до Луначарского.

«У нас есть подтвержденный минимальный перечень на дороги на 1,2 млрд рублей и план<…> Финансирование по нему пока не подтверждено», — приводит «Znak.ru» слова заместителя председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Виктора Юровицкого.

Точная информация о том, какие улицы будут обновлены, появится позже — после принятия бюджета.