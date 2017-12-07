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Украина
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Общество
Администрация Екатеринбурга добавила в список ремонта дорог новые улицы
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    Администрация Екатеринбурга добавила в список ремонта дорог новые улицы

    18:35  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:35  07 Декабря 2017
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    Администрация Екатеринбурга добавила в список ремонта дорог новые улицы

    Екатеринбург, 7 декабря. Администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать 31 дорогу в следующем году.Первоначально планировали произвести ремонт 20 дорог, однако решили увеличить их количество.

    Обновят улицы Уральская — от дома №55 до дома №2 по Блюхера, Омскую — от Кондукторской до Маяковской, Комвузовскую — от Комсомольской до Студенческой, Викулова — от Крауля до Металлургов, Неизвестный участок Высоцкого, Сакко и Ванцетти — от Куйбышева до Народной Воли, Амундсена — от Московской до Объездной, Пальмиро Тольятти, Первомайскую — от Горького до Карла Либкнехта, Большакова — от Восточной до Луначарского.

    «У нас есть подтвержденный минимальный перечень на дороги на 1,2 млрд рублей и план<…> Финансирование по нему пока не подтверждено», — приводит «Znak.ru» слова заместителя председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Виктора Юровицкого.

    Точная информация о том, какие улицы будут обновлены, появится позже — после принятия бюджета.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #ремонт дорог
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