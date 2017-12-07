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Директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут по конкурсу
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    Директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут по конкурсу

    14:33  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:33  07 Декабря 2017
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    Директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут по конкурсу

    Екатеринбург, 7 декабря. Будет создано государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Шарташский лесной парк», соответствующее решение было принято в четверг, 7 декабря. Директора Шарташского лесного парка будут выбирать на конкурсной основе.

    «Нужен человек, который знает, что делать, и сможет обеспечить креативный подход к развитию рекреационной зоны. Нам нужен хороший парк»,  — приводит пресс-служба правительства Свердловской области слова главы региона Евгения Куйвашева.

    Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кузнецову задействовать молодежь, которая будет разрабатывать концепции обустройства парка. Глава региона предложил разработать систему грантов.

    Парк будет оснащен велосипедными и пешеходными дорожками, будет создана площадка для семейного отдыха, занятий физической культурой и спортом. Благоустройство парка планируют завершить к 2020 году.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #свердловская область #парк
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