Директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут по конкурсу

Екатеринбург, 7 декабря. Будет создано государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Шарташский лесной парк», соответствующее решение было принято в четверг, 7 декабря. Директора Шарташского лесного парка будут выбирать на конкурсной основе.

«Нужен человек, который знает, что делать, и сможет обеспечить креативный подход к развитию рекреационной зоны. Нам нужен хороший парк», — приводит пресс-служба правительства Свердловской области слова главы региона Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кузнецову задействовать молодежь, которая будет разрабатывать концепции обустройства парка. Глава региона предложил разработать систему грантов.

Парк будет оснащен велосипедными и пешеходными дорожками, будет создана площадка для семейного отдыха, занятий физической культурой и спортом. Благоустройство парка планируют завершить к 2020 году.