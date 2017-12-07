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Сильнейший снегопад нагрянет в Екатеринбург в выходные
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    Сильнейший снегопад нагрянет в Екатеринбург в выходные

    10:08  7 Декабря 2017
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    Сильнейший снегопад нагрянет в Екатеринбург в выходные

    Екатеринбург, 7 декабря. Снегопад придет в Екатеринбург в четверг, 7 декабря, и останется в городе до понедельника, 10 декабря. Город будет завален снегом в выходные.

    Синоптики Гидрометцентра России сообщили, что в Екатеринбурге днем температура будет от минус четырех до минус семи днем. В ближайшие дни — четверг и пятницу — будет идти небольшой снег, однако все изменится в субботу: в город придет настоящий снегопад.

    В Екатеринбурге будет переменная облачность в течение недели. Отмечается, что в понедельник, 11 декабря, и вторник, 12 декабря, будет холоднее: -8 — -10, однако осадков не будет. Стоит отметить, что со среды, 13 декабря, в Екатеринбург вновь придет небольшой снег.

    Напомним, ноябрь текущего года в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за последние сто лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #екатеринбург
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