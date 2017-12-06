Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США
Общество
Автомобилистам разрешили въезд в парк имени Маяковского в Екатеринбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобилистам разрешили въезд в парк имени Маяковского в Екатеринбурге

    16:37  6 Декабря 2017
    40

    Автомобилистам разрешили въезд в парк имени Маяковского в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 6 декабря. Проезд для автомобилей открыли в центральном парке имени Маяковского в Екатеринбурге.

    Администрация парка приняла решение об открытии въезда на территорию парка с переулка Базовый из-за многочисленных жалоб на нехватку парковочных мест на стоянках. На сайте парка отмечается, что въезд для посетителей будет открыт с 15:00 до 22:00 часов вечера по московскому времени. В выходные дни проезд будет открыт с 11:00 до 22:00 часов вечера.

    Стоянка организована с правой стороны дороги от въезда. Также отмечается, что эвакуатор будет увозить машины, которые припаркованы с нарушением ПДД.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть