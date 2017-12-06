Автомобилистам разрешили въезд в парк имени Маяковского в Екатеринбурге

Екатеринбург, 6 декабря. Проезд для автомобилей открыли в центральном парке имени Маяковского в Екатеринбурге.

Администрация парка приняла решение об открытии въезда на территорию парка с переулка Базовый из-за многочисленных жалоб на нехватку парковочных мест на стоянках. На сайте парка отмечается, что въезд для посетителей будет открыт с 15:00 до 22:00 часов вечера по московскому времени. В выходные дни проезд будет открыт с 11:00 до 22:00 часов вечера.

Стоянка организована с правой стороны дороги от въезда. Также отмечается, что эвакуатор будет увозить машины, которые припаркованы с нарушением ПДД.