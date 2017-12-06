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Политика
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Общество
Директоров школ в Ивделе накажут за грязь и насекомых в столовых
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    Директоров школ в Ивделе накажут за грязь и насекомых в столовых

    11:49  6 Декабря 2017
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    Директоров школ в Ивделе накажут за грязь и насекомых в столовых

    Екатеринбург, 6 декабря. Свердловская прокуратура возбудила административное дело в отношении бизнесмена, осуществляющего обеспечение питания в общеобразовательных школ, в которых выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания.

    Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в трех школах города Ивделя обнаружена грязь и насекомые, также не соблюдается температурный режим для хранения продуктов питания. В свою очередь, работники пищеблока не соблюдают правила личной гигиены. В ведомстве отмечают:

    «В средних общеобразовательных школах № 1, № 2, № 7 найдены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства».

    Установлено, что индивидуальный предприниматель исполняет услуги по обеспечению горячим питаниям в указанных образовательных учреждениях. В отношении него возбудили административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах». Также руководители школ привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #школа #столовая #ивдель
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