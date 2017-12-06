Директоров школ в Ивделе накажут за грязь и насекомых в столовых

Екатеринбург, 6 декабря. Свердловская прокуратура возбудила административное дело в отношении бизнесмена, осуществляющего обеспечение питания в общеобразовательных школ, в которых выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в трех школах города Ивделя обнаружена грязь и насекомые, также не соблюдается температурный режим для хранения продуктов питания. В свою очередь, работники пищеблока не соблюдают правила личной гигиены. В ведомстве отмечают:

«В средних общеобразовательных школах № 1, № 2, № 7 найдены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства».

Установлено, что индивидуальный предприниматель исполняет услуги по обеспечению горячим питаниям в указанных образовательных учреждениях. В отношении него возбудили административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах». Также руководители школ привлечены к дисциплинарной ответственности.