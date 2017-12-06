Школьника высадили из маршрутки в Екатеринбурге за оплату проезда центами

Екатеринбург, 6 декабря. Екатеринбургского школьника высадили из маршрутного автобуса из-за 20 центов.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, следственный комитет инициировал проверку по факту инцидента, который произошел во вторник, 5 декабря, в автобусе маршрута «047».12-летний мальчик сел в маршрутку на остановке «Решетникова», которая двигалась по улице Академика Бардина в сторону остановки «Микрохирургия глаза». Отец мальчика сообщает, что утром сыну дали сдачу в автобусе монетой, которая была похожа на 10 рублей. На обратном пути он попытался оплатить ею проезд, но оказалось, что это 20 американских центов. Мальчика высадили из маршрутного автобуса, после чего родители подали жалобу в диспетчерскую службу транспортной компании.