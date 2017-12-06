Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Происшествия
Школьника высадили из маршрутки в Екатеринбурге за оплату проезда центами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Школьника высадили из маршрутки в Екатеринбурге за оплату проезда центами

    10:32  6 Декабря 2017
    43

    Школьника высадили из маршрутки в Екатеринбурге за оплату проезда центами

    Екатеринбург, 6 декабря. Екатеринбургского школьника высадили из маршрутного автобуса из-за 20 центов.

    Как сообщает прокуратура Свердловской области, следственный комитет инициировал проверку по факту инцидента, который произошел во вторник, 5 декабря, в автобусе маршрута «047».12-летний мальчик сел в маршрутку на остановке «Решетникова», которая двигалась по улице Академика Бардина в сторону остановки «Микрохирургия глаза». Отец мальчика сообщает, что утром сыну дали сдачу в автобусе монетой, которая была похожа на 10 рублей. На обратном пути он попытался оплатить ею проезд, но оказалось, что это 20 американских центов. Мальчика высадили из маршрутного автобуса, после чего родители подали жалобу в диспетчерскую службу транспортной компании.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть