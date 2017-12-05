Мэрия Екатеринбурга вернет поворот при выезде из центра города

Екатеринбург, 5 декабря. Власти Екатеринбурга и УГИБДД по Свердловской области приняли решение восстановить поворот на улицу Гагарина с Малышева при выезде из центра города.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Свердловской области, решение о возврате поворота принято на прошедшем заседании. Известно, что администрация города самостоятельно приняла решение о выделении по Малышева полосы для общественного транспорта, об установке светофора и запрете движение направо. Автолюбители обрушились с критикой на мэрию. Их поддержала ГИБДД: