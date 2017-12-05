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Мэрия Екатеринбурга вернет поворот при выезде из центра города
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    Мэрия Екатеринбурга вернет поворот при выезде из центра города

    19:53  5 Декабря 2017  /обновлено: 19:54  05 Декабря 2017
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    Мэрия Екатеринбурга вернет поворот при выезде из центра города

    Екатеринбург, 5 декабря. Власти Екатеринбурга и УГИБДД по Свердловской области приняли решение восстановить поворот на улицу Гагарина с Малышева при выезде из центра города.

    Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Свердловской области, решение о возврате поворота принято на прошедшем заседании. Известно, что администрация города самостоятельно приняла решение о выделении по Малышева полосы для общественного транспорта, об установке светофора и запрете движение направо. Автолюбители обрушились с критикой на мэрию. Их поддержала ГИБДД:

    «Обследования, проведенные сотрудниками ГИБДД, показали, что мероприятия, проведенные администрацией Екатеринбурга, выполнены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации».

    Автор: Ксения Пудовкина
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