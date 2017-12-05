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Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2018 год
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    Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2018 год

    18:36  5 Декабря 2017  /обновлено: 18:37  05 Декабря 2017
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    Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2018 год

    Екатеринбург, 5 декабря. Власти Свердловской области приняли бюджет региона 2018-2020 годы с дефицитом в 11,5 млрд рублей.

    Депутаты Законодательного Собрания области во втором и третьем чтении рассмотрели проект закона о бюджете на ближайшие два года. Во вторник, 5 декабря, окончательно был принят проект бюджета региона. В соответствии с документом, важными направлениями являются подготовка к чемпионату мира по футболу, а также реализация программы благоустройства, на которую будет выделено 1,3 млрд рублей. Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул:

    «Это будет время реализации программы «Пятилетка развития», приоритетных стратегических проектов, важнейших поручений, данных президентом России для улучшения демографической ситуации».

    Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков отметил, что из бюджета на образование потратят 58 млрд рублей,  на выполнение законов социальной направленности, это все выплаты и компенсации — 67 млрд рублей. В сферу здравоохранения будет вложено около 18,3 млрд рублей, а на ремонты дорог направят 12,6 млрд рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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