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Общество
Власти Свердловской области разрешили неограниченный отстрел волков
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    Власти Свердловской области разрешили неограниченный отстрел волков

    18:15  5 Декабря 2017
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    Власти Свердловской области разрешили неограниченный отстрел волков

    Екатеринбург, 5 декабря. Жителям Свердловской области разрешили охотиться на волков на некоторых территориях.

    Местные жители стали жаловаться на волков, которые нападают на домашних животных. В связи с этим директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона подписал указ о разрешении неограниченного отлова и отстрела хищников на территории 18 муниципалитетов. Документ будет иметь юридическую силу до 30 апреля 2018 года.

    В ведомстве подчеркивают, что охотиться можно в охотничьих угодьях Артемовска, Артей, Ачита, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Гарей, в Кировградском городском округе, Краснотурьинске, Красноуральске, Кушвы, Нижнетуринского городского округа, Полевского, Североуральска, Серова, Сосьвинского городского округа, Таборинского муниципального района, Тавдинского городского округа и Тугулыма.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #свердловская область
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