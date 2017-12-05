Власти Свердловской области разрешили неограниченный отстрел волков

Екатеринбург, 5 декабря. Жителям Свердловской области разрешили охотиться на волков на некоторых территориях.

Местные жители стали жаловаться на волков, которые нападают на домашних животных. В связи с этим директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона подписал указ о разрешении неограниченного отлова и отстрела хищников на территории 18 муниципалитетов. Документ будет иметь юридическую силу до 30 апреля 2018 года.

В ведомстве подчеркивают, что охотиться можно в охотничьих угодьях Артемовска, Артей, Ачита, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Гарей, в Кировградском городском округе, Краснотурьинске, Красноуральске, Кушвы, Нижнетуринского городского округа, Полевского, Североуральска, Серова, Сосьвинского городского округа, Таборинского муниципального района, Тавдинского городского округа и Тугулыма.