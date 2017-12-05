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Массовое ДТП парализовало движение трамваев в Екатеринбурге
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    Массовое ДТП парализовало движение трамваев в Екатеринбурге

    9:32  5 Декабря 2017
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    Массовое ДТП парализовало движение трамваев в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 5 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Екатеринбурге, движение трамваев в районе аварии приостановлено.

    Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в отделении пропаганды городской ГИБДД, автомобильная авария произошла во вторник, 5 декабря, на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской: столкнулись Mazda, Subaru и Nissan. Водитель Mazda получил травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах произошедшего ДТП и выясняют причины аварии, после чего буде принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #екатеринбург #авария
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