Массовое ДТП парализовало движение трамваев в Екатеринбурге

Екатеринбург, 5 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Екатеринбурге, движение трамваев в районе аварии приостановлено.

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в отделении пропаганды городской ГИБДД, автомобильная авария произошла во вторник, 5 декабря, на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской: столкнулись Mazda, Subaru и Nissan. Водитель Mazda получил травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах произошедшего ДТП и выясняют причины аварии, после чего буде принято процессуальное решение.