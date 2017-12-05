По факту гибели отца и трех его детей под Екатеринбургом возбуждено дело

Екатеринбург, 5 декабря. Минувшей ночью в селе Новоипатово в Свердловской области вспыхнул пожар в частном доме, который унес жизни троих детей и 33-летнего мужчины.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, спасти удалось только двух женщин, они госпитализированы. 33-летний отец и трое его детей – 15-летняя девочка, 13-летний и годовалый мальчики погибли в огне.

Установлено, что очаг возгорания находился внутри жилого помещения, точная причина возгорания будет выясняться в ходе экспертизы. Сейчас на месте происшествия проводится проверка, работают эксперты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.