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Происшествия
Трое детей и их отец сгорели в пожаре под Екатеринбургом
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    Трое детей и их отец сгорели в пожаре под Екатеринбургом

    7:22  5 Декабря 2017  /обновлено: 7:25  05 Декабря 2017
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    Трое детей и их отец сгорели в пожаре под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 5 декабря. Утром в среду при пожаре в частном доме погибли трое детей и 32-летний мужчина.

    В 5 часов утра 5 декабря в частном деревянном двухквартирном доме по улице Новой произошел пожар в поселке Новоипатово Свердловской области произошел пожар. В результате погибли трое детей: годовалый малыш и подростки 12 и 14 лет и их отец. Спастись удалось маме детей и их бабушке.

    В тушении пожара принимали участие две пожарные машины и семь человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрического счетчика. Как сообщает «URA.RU», семья была благополучной.

    В настоящее время подробности и обстоятельства происшествия.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #пожар #екатерибург
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