Трое детей и их отец сгорели в пожаре под Екатеринбургом

Екатеринбург, 5 декабря. Утром в среду при пожаре в частном доме погибли трое детей и 32-летний мужчина.

В 5 часов утра 5 декабря в частном деревянном двухквартирном доме по улице Новой произошел пожар в поселке Новоипатово Свердловской области произошел пожар. В результате погибли трое детей: годовалый малыш и подростки 12 и 14 лет и их отец. Спастись удалось маме детей и их бабушке.

В тушении пожара принимали участие две пожарные машины и семь человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрического счетчика. Как сообщает «URA.RU», семья была благополучной.

В настоящее время подробности и обстоятельства происшествия.