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Общество
Минувший ноябрь в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за последние 100 лет
Общество
Минувший ноябрь в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за последние 100 лет
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    Минувший ноябрь в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за последние 100 лет

    19:21  4 Декабря 2017
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    Минувший ноябрь в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за последние 100 лет

    Екатеринбург, 4 декабря. Ноябрь текущего года в Екатеринбурге стал теплым и малоснежным. Такие же погодные условия были три раза в этом столетии.

    Синоптики отмечают, что в Екатеринбурге более теплым и менее снежным был ноябрь 2005 года. По данным Уральского гидрометцентра, в начале декабря по-прежнему теплая погода в городе, и это превышает норму.

    Изменения в погодных условиях в Екатеринбурге произойдут, но будут они незначительными. Днем в городе на протяжении недели ожидается температура от -1 до -6, ночью будет от -4 до -11. Синоптики отмечают, что небольшой снег выпадет лишь в четверг, 7 декабря, и пятницу, 8 декабря. В остальные дни будет переменная облачность и без осадков. Самым холодным днем будет воскресенье: ночью — -11, днем -6.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #екатеринбург
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