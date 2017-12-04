Минувший ноябрь в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за последние 100 лет

Екатеринбург, 4 декабря. Ноябрь текущего года в Екатеринбурге стал теплым и малоснежным. Такие же погодные условия были три раза в этом столетии.

Синоптики отмечают, что в Екатеринбурге более теплым и менее снежным был ноябрь 2005 года. По данным Уральского гидрометцентра, в начале декабря по-прежнему теплая погода в городе, и это превышает норму.

Изменения в погодных условиях в Екатеринбурге произойдут, но будут они незначительными. Днем в городе на протяжении недели ожидается температура от -1 до -6, ночью будет от -4 до -11. Синоптики отмечают, что небольшой снег выпадет лишь в четверг, 7 декабря, и пятницу, 8 декабря. В остальные дни будет переменная облачность и без осадков. Самым холодным днем будет воскресенье: ночью — -11, днем -6.