Свердловским депутатам запретили брать родственников в помощники

Екатеринбург, 4 декабря. Законодательное собрание Свердловской области создало распоряжение, согласно которому депутаты не смогут брать на работу в качестве помощника родственника. Документ подписал руководитель аппарата свердловского Законодательного Собрания Сергей Демаков.

Депутат должен будет написать расписку о том, что претендент в его помощники не является его родителем, супругом, ребенком, братом и сестрой, а также близким родственником супруга или супруги. Депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию данного распоряжения.