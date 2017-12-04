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Политика
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Общество
Свердловским депутатам запретили брать родственников в помощники
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    Свердловским депутатам запретили брать родственников в помощники

    14:49  4 Декабря 2017
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    Свердловским депутатам запретили брать родственников в помощники

    Екатеринбург, 4 декабря. Законодательное собрание Свердловской области создало распоряжение, согласно которому депутаты не смогут брать на работу в качестве помощника родственника. Документ подписал руководитель аппарата свердловского Законодательного Собрания Сергей Демаков.

    Депутат должен будет написать расписку о том, что претендент в его помощники не является его родителем, супругом, ребенком, братом и сестрой, а также близким родственником супруга или супруги. Депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию данного распоряжения.

    «Так держать! Молодец Людмила Бабушкина, а то устроили тут партийные и семейные кормушки», — сообщает Вячеслав Вегнер.

    Автор: Дарья Смолина
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    #свердловская область #законодательное собрание
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