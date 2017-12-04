Свердловским депутатам запретили брать родственников в помощники
Екатеринбург, 4 декабря. Законодательное собрание Свердловской области создало распоряжение, согласно которому депутаты не смогут брать на работу в качестве помощника родственника. Документ подписал руководитель аппарата свердловского Законодательного Собрания Сергей Демаков.
Депутат должен будет написать расписку о том, что претендент в его помощники не является его родителем, супругом, ребенком, братом и сестрой, а также близким родственником супруга или супруги. Депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию данного распоряжения.
«Так держать! Молодец Людмила Бабушкина, а то устроили тут партийные и семейные кормушки», — сообщает Вячеслав Вегнер.