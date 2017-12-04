Небольшие снегопады ожидаются в Екатеринбурге на этой неделе

Екатеринбург, 4 декабря. На этой неделе погода для жителей Екатеринбурга будет теплой: температура будет чуть ниже нуля, однако в городе будут небольшие снегопады.

По данным Гидрометцентра России, ночью температура воздуха в городе будет от -4 до -8. Днем же температура будет чуть ниже нуля: от -1 до -3. В понедельник, 4 декабря, и в пятницу, 8 декабря, ожидается снегопад. В остальные дни синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Отмечается, что в ноябре температура была на 3,3 градуса теплее климатической нормы.

«Ровно такие показатели синоптики фиксируют и в первые дни календарной зимы. Циклоны и атмосферные фронты продолжают обходить Средний Урал стороной», — приводит «ЕАН» слова специалиста.

В городах региона в понедельник, 4 декабря, облачно пояснениями местами небольшой снег. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Днем температура от нуля до -5, а ночью значительно холодней: от -3 до -8, при прояснении до -13.