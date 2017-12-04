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Небольшие снегопады ожидаются в Екатеринбурге на этой неделе
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    Небольшие снегопады ожидаются в Екатеринбурге на этой неделе

    10:22  4 Декабря 2017
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    Небольшие снегопады ожидаются в Екатеринбурге на этой неделе

    Екатеринбург, 4 декабря. На этой неделе погода для жителей Екатеринбурга будет теплой: температура будет чуть ниже нуля, однако в городе будут небольшие снегопады.

    По данным Гидрометцентра России, ночью температура воздуха в городе будет от -4 до -8.  Днем же температура будет чуть ниже нуля: от -1 до -3. В понедельник, 4 декабря, и в пятницу, 8 декабря, ожидается снегопад. В остальные дни синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Отмечается, что в ноябре температура была на 3,3 градуса теплее климатической нормы.

    «Ровно такие показатели синоптики фиксируют и в первые дни календарной зимы. Циклоны и атмосферные фронты продолжают обходить Средний Урал стороной», — приводит «ЕАН» слова специалиста.

    В городах региона в понедельник, 4 декабря, облачно пояснениями местами небольшой снег. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Днем температура от нуля до -5, а ночью значительно холодней: от -3 до -8, при прояснении до -13.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #екатеринбург #свердловская область
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