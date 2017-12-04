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Екатеринбург взял две статуэтки на «ТЭФИ-Регион»
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    Екатеринбург взял две статуэтки на «ТЭФИ-Регион»

    10:24  4 Декабря 2017
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    Екатеринбург взял две статуэтки на «ТЭФИ-Регион»

    Екатеринбург, 4 декабря. Екатеринбургские телеканалы — «Четвертый канал» и «Студия 41» — завоевали две статуэтки на Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион».

    Победителем в номинации «Публицистическая программа» стало «Бюро журналистках расследований», которое идет на «Четвертом канале». По информации местных СМИ, вторую награду получил генеральный директор «Екатеринбург-ТВ» и телеканала «Домашний-41» Владимир Злоказов за вклад в развитие российского телевидения.

    Отметим, телеканал «ЕТВ» претендовал на статуэтку в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа», однако победителем стала Пенза.

    «Это повод стараться, становиться лучше. Чем и займемся в будущем году», — цитирует «ЕТВ» ведущего итоговой программы «Сумма за неделю» Владислава Горина.

    Церемония вручения премии «ТЭФИ-Регион» проходила в Тюмени в воскресенье, 3 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #тэфи #тэфи-регион
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