Екатеринбург взял две статуэтки на «ТЭФИ-Регион»

Екатеринбург, 4 декабря. Екатеринбургские телеканалы — «Четвертый канал» и «Студия 41» — завоевали две статуэтки на Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион».

Победителем в номинации «Публицистическая программа» стало «Бюро журналистках расследований», которое идет на «Четвертом канале». По информации местных СМИ, вторую награду получил генеральный директор «Екатеринбург-ТВ» и телеканала «Домашний-41» Владимир Злоказов за вклад в развитие российского телевидения.

Отметим, телеканал «ЕТВ» претендовал на статуэтку в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа», однако победителем стала Пенза.

«Это повод стараться, становиться лучше. Чем и займемся в будущем году», — цитирует «ЕТВ» ведущего итоговой программы «Сумма за неделю» Владислава Горина.

Церемония вручения премии «ТЭФИ-Регион» проходила в Тюмени в воскресенье, 3 декабря.