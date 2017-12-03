Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Матч «Урал» — «Арсенал» могут перенести в манеж, если в Екатеринбурге будут морозы
Спорт
Матч «Урал» — «Арсенал» могут перенести в манеж, если в Екатеринбурге будут морозы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Матч «Урал» — «Арсенал» могут перенести в манеж, если в Екатеринбурге будут морозы

    20:43  3 Декабря 2017
    34

    Матч «Урал» — «Арсенал» могут перенести в манеж, если в Екатеринбурге будут морозы

    Екатеринбург, 3 декабря. Встреча между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом» может пройти в манеже, если в Екатеринбурге в день матча будут сильные морозы.

    Футбольный клуб «Урал» обратился в Российскую футбольную Премьер-лигу и попросил перенести матч, который должен будет пройти на домашней арене 8 декабря, если будут сильные морозы.

    «Понятно, что при варианте игр в первой декаде декабря есть опасения по нескольким матчам, но давайте подождем», — приводит «ТАСС» слова руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергея Куликова.

    Как стало известно, окончательный ответ будет дан ближе к 8 декабря. По словам Сергея Куликова, необходимо принять взвешенное решение, рассматривается вариант проведения игры в манеже, вместимость которого три тысяч человек, это на семь тысяч меньше домашнего стадиона.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #тула #екатерибург #фк урал #фк арсенал
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть