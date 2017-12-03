Екатеринбург, 3 декабря. Встреча между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом» может пройти в манеже, если в Екатеринбурге в день матча будут сильные морозы.

Футбольный клуб «Урал» обратился в Российскую футбольную Премьер-лигу и попросил перенести матч, который должен будет пройти на домашней арене 8 декабря, если будут сильные морозы.

«Понятно, что при варианте игр в первой декаде декабря есть опасения по нескольким матчам, но давайте подождем», — приводит «ТАСС» слова руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергея Куликова.

Как стало известно, окончательный ответ будет дан ближе к 8 декабря. По словам Сергея Куликова, необходимо принять взвешенное решение, рассматривается вариант проведения игры в манеже, вместимость которого три тысяч человек, это на семь тысяч меньше домашнего стадиона.