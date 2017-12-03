Глава Свердловской области дал старт вещанию в цифровом формате

Екатеринбург, 3 декабря. Жители Свердловской области будут смотреть и слушать выпуски «Вести-Урал» и «Радио Урала» в цифровом формате. Торжественное мероприятие, где осуществили запуск цифрового телевидения, прошло в воскресенье, 3 декабря.

Право нажать на кнопку запуска цифрового формата предоставили главе региона Евгению Куйвашеву, первому заместителю генерального директора РТРС по капитальному строительству и контролю за реализацией государственных программ Олегу Адамову и генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что ВГТРК является одним из лидеров на медиарынке, однако конкурентная среда позволяет создать качество и объективность.