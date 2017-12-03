Отопление вернули жителям Пионерского микрорайона Екатеринбурга

Екатеринбург, 3 декабря. Жильцам домов, которые расположены на улице Советской в Екатеринбурге, вернули отопление. Авария, произошедшая на теплотрассе в Пионерском микрорайоне днем 2 декабря, полностью ликвидирована. Как стало известно, без отопления остались четыре образовательных учреждения и 120 жилых домов.

Для того, чтобы как можно скорей дать отопление и горячую воду жильцам, сотрудникам приходилось работать и в ночное время суток. Световую башню задействовали для освещения участка работы в темное время суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Кроме этого на объекте работали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города.

Отмечается, что сотрудники МЧС и администрации Кировского района обходили дома, чтобы проконтролировать поток тепла в помещениях. В ликвидации аварии участвовали 27 человек, было задействовано десять единиц техники.