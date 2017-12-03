Дорогой внедорожник сгорел у «Максидома»в Екатеринбурге

Екатеринбург, 3 декабря. Возгорание автомобиля BMW X5, который был припаркован рядом с гипермаркетом «Максидом», произошло в Екатеринбурге вечером 2 декабря.

Огонь повредил моторный отсек и салон, сообщают «Вечерние Ведомости» со ссылкой на слова очевидцев. Автомобиль ремонту не подлежит. Кроме этого огонь повредил и другой транспорт — Mercedes E-Class.

Сообщение о возгорании поступило пожарным около девяти часов вечера по местному времени. На место происшествия незамедлительно приехали огнеборцы, которые потушил пожар в течение трех минут. Была задействована одна единица техники, а также четыре человека личного состава.