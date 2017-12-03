Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» заявила о полном прекращении боевых действий протии других группировок
Происшествия
Дорогой внедорожник сгорел у «Максидома»в Екатеринбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дорогой внедорожник сгорел у «Максидома»в Екатеринбурге

    12:01  3 Декабря 2017
    37

    Дорогой внедорожник сгорел у «Максидома»в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 3 декабря. Возгорание автомобиля BMW X5, который был припаркован рядом с гипермаркетом «Максидом», произошло в Екатеринбурге вечером 2 декабря.

    Огонь повредил моторный отсек и салон, сообщают «Вечерние Ведомости» со ссылкой на слова очевидцев. Автомобиль ремонту не подлежит. Кроме этого огонь повредил и другой транспорт — Mercedes E-Class.

    Сообщение о возгорании поступило пожарным около девяти часов вечера по местному времени. На место происшествия незамедлительно приехали огнеборцы, которые потушил пожар в течение трех минут. Была задействована одна единица техники, а также четыре человека личного состава.

    «Поврежден моторный отсек автомобиля «BMW X5», — подтверждает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #екатеринбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть