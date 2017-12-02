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Власти Екатеринбурга потратят 1,5 млн рублей на снос рекламных стендов
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    Власти Екатеринбурга потратят 1,5 млн рублей на снос рекламных стендов

    14:05  2 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  02 Декабря 2017
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    Власти Екатеринбурга потратят 1,5 млн рублей на снос рекламных стендов

    Екатеринбург, 2 декабря. Власти Свердловской области планируют провести демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.

    По информации региональных новостных источников, областные власти произведут демонтаж 400 рекламных растяжек на общую сумму около 1,5 млн рублей. На сайте госзакупок появилась соответствующая информация: размещено два аукциона от имени ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». Под снос пойдут 40 стоек формата «Пиллар», 60 конструкций в виде короба или павильон ожидания транспорта, 20 застекленных стоек с подсветкой, 20 стоек формата «Стела», которые представляю собой отдельно стоящую рекламную конструкцию, высота которой составляет до 20 метров.

    На данный момент сроки выполнения демонтажных работ не известны, но, в соответствии с техзаданием, подрядчик обязан приступить к выполнению работ по демонтажу на следующий день после поступления заявки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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