Жители целого района Екатеринбурга остались без отопления из-за аварии

Екатеринбург, 2 декабря. Несколько тысяч жителей Екатеринбурга остались без отопления из-за коммунальной аварии.

По информации региональных СМИ, прорыв трубы произошел улице Солнечной, более сотни домов в Пионерском районе остались без тепла. Сотрудники коммунальных служб обещают в кротчайшие сроки ликвидировать аварию. По последней информации, отопление включат около шести утра следующего дня. Также жители района отмечают, что в домах отсутствует и горячая вода.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось сегодня в утренее время суток в Екатеринбурге: столкнулось два легковых автомобиля, от сильного удара одна из машин влетела в столб и снесла дорожный знак.