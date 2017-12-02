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Жители целого района Екатеринбурга остались без отопления из-за аварии
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    Жители целого района Екатеринбурга остались без отопления из-за аварии

    13:01  2 Декабря 2017
    837

    Жители целого района Екатеринбурга остались без отопления из-за аварии

    Екатеринбург, 2 декабря. Несколько тысяч жителей Екатеринбурга остались без отопления из-за коммунальной аварии.

    По информации региональных СМИ, прорыв трубы произошел улице Солнечной, более сотни домов в Пионерском районе остались без тепла. Сотрудники коммунальных служб обещают в кротчайшие сроки ликвидировать аварию. По последней информации, отопление включат около шести утра следующего дня. Также жители района отмечают, что в домах отсутствует и горячая вода.

    Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось сегодня в утренее время суток в Екатеринбурге: столкнулось два легковых автомобиля, от сильного удара одна из машин влетела в столб и снесла дорожный знак.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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