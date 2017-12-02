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Иномарка влетела в столб у здания облсуда в Екатеринбурге
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    Иномарка влетела в столб у здания облсуда в Екатеринбурге

    10:50  2 Декабря 2017
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    Иномарка влетела в столб у здания облсуда в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 2 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием  двух иномарок случилось сегодня утром в Екатеринбурге.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 2 декабря, в утреннее время суток на улице Фурманова в районе областного суда: столкнулись две иномарки, от сильного удара одна из машин влетела в столб и снесла дорожный знак, отмечают очевидцы в социальных сетях.

    По информации ГИБДД, участники автомобильной аварии не получили серьезных повреждений, они отделались легкими ушибами. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #екатеринбург #авария
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