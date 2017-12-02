Иномарка влетела в столб у здания облсуда в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось сегодня утром в Екатеринбурге.

Автомобильная авария произошла в субботу, 2 декабря, в утреннее время суток на улице Фурманова в районе областного суда: столкнулись две иномарки, от сильного удара одна из машин влетела в столб и снесла дорожный знак, отмечают очевидцы в социальных сетях.

По информации ГИБДД, участники автомобильной аварии не получили серьезных повреждений, они отделались легкими ушибами. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.