Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018

Екатеринбург, 1 декабря. Восемь команд сыграют в Екатеринбурге на четырех матчах чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

15 июня состоится матч Египет — Уругвай, 21 июня будет игра между Францией и Перу, 24 июня Япония сыграет с Сенегалом, 27 июня Мексика сразиться со Швецией.

Планируется, что в субботу, 2 декабря, в Екатеринбург приедут представители команд-участниц для оценки условий проживания во время матчей.