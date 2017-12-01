Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018
Спорт
Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018

    20:16  1 Декабря 2017  /обновлено: 20:16  01 Декабря 2017
    42

    Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018

    Екатеринбург, 1 декабря. Восемь команд сыграют в Екатеринбурге на четырех матчах чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

    15 июня состоится матч Египет — Уругвай, 21 июня будет игра между Францией и Перу, 24 июня Япония сыграет с Сенегалом, 27 июня Мексика сразиться со Швецией.

    Планируется, что в субботу, 2 декабря, в Екатеринбург приедут представители команд-участниц для оценки условий проживания во время матчей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #чм-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть