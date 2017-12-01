Власти Екатеринбурга выделят 19 млн рублей на очистку городского озера

Екатеринбург, 1 декабря. Власти Екатеринбурга выделят почти 19 млн рублей на восстановление озера Здохня.

Как сообщают региональные СМИ, на очистку озера будет выделено 18,9 миллионов рублей: рядом с водоемом должны построить илонасосную станцию, чтобы почистить дно озера и части Верх-Исетского пруда, что улучшит общую экологическую ситуацию в городе. Работы в соответствии с планом должны закончиться до 30 июля.

Напомним, местные жители очищали территорию Исетского водохранилища весной, во время рейда работы они собрали больше 15 тонн мусора.

Напомним, синоптики обещают снежную метель в конце недели на территории Свердловской области.