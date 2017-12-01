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Общество
Власти Екатеринбурга выделят 19 млн рублей на очистку городского озера
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    Власти Екатеринбурга выделят 19 млн рублей на очистку городского озера

    17:53  1 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  01 Декабря 2017
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    Власти Екатеринбурга выделят 19 млн рублей на очистку городского озера

    Екатеринбург, 1 декабря. Власти Екатеринбурга выделят почти 19 млн рублей на восстановление озера Здохня.

    Как сообщают региональные СМИ, на очистку озера будет выделено 18,9 миллионов рублей: рядом с водоемом должны построить илонасосную станцию, чтобы почистить дно озера и части Верх-Исетского пруда, что улучшит общую экологическую ситуацию в городе. Работы в соответствии с планом должны закончиться до 30 июля.

    Напомним, местные жители очищали территорию  Исетского водохранилища весной, во время рейда работы они собрали больше 15 тонн мусора.

    Напомним, синоптики обещают снежную метель в конце недели на территории Свердловской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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