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Сильный снегопад обрушится на Свердловскую область
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    Сильный снегопад обрушится на Свердловскую область

    16:44  1 Декабря 2017  /обновлено: 16:45  01 Декабря 2017
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    Сильный снегопад обрушится на Свердловскую область

    Екатеринбург, 1 декабря. Синоптики обещают снежную метель в конце недели на территории Свердловской области.

    Как сообщают синоптики, в период с 3 на 4 декабря, в ночь с воскресенья на понедельник в области ожидаются обильные осадки в виде снега. В соответствии с прогнозами, на западе региона снежный покров будет достигать двух сантиметров, в центре — около одного сантиметра, на востоке региона — шесть.

    Сотрудники свердловского управления автомобильных дорог предупредили автолюбителей о непогоде, они просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. К настоящему времени коммунальные службы находятся в режиме готовности, специалисты на улицах города разместили 48 автоматизированных постов контроля.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #снег
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