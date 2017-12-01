Сильный снегопад обрушится на Свердловскую область

Екатеринбург, 1 декабря. Синоптики обещают снежную метель в конце недели на территории Свердловской области.

Как сообщают синоптики, в период с 3 на 4 декабря, в ночь с воскресенья на понедельник в области ожидаются обильные осадки в виде снега. В соответствии с прогнозами, на западе региона снежный покров будет достигать двух сантиметров, в центре — около одного сантиметра, на востоке региона — шесть.

Сотрудники свердловского управления автомобильных дорог предупредили автолюбителей о непогоде, они просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. К настоящему времени коммунальные службы находятся в режиме готовности, специалисты на улицах города разместили 48 автоматизированных постов контроля.